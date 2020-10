Ranking Die bestbezahlten Sportler der Welt

Auf Rang 6 der bestbezahlten Athleten 2020 platziert sich in diesem Jahr NBA-Spieler Stephen Curry. Der Basketball-Star, der seit Beginn seiner Profikarriere im Jahr 2009 bei den Golden State Warriors unter Vertrag steht, erhält ein Jahresgehalt von 30,4 Millionen US-Dollar. Ertragreiche Werbedeals - beispielsweise mit Sportbekleidungshersteller Under Armour oder der US-Bank Chase - spülen Stephen Curry außerdem weitere 44 Millionen Dollar jährlich in die Kasse. Alles in allem bedeutet das ein Jahreseinkommen von etwa 74,4 Millionen US-Dollar für den NBA-Star.