Ranking Vergaberecht unter neuen Vorzeichen

Jetzt aber drehe sich die Welt so schnell, dass sie Ausschreibungen immer wieder neu justieren oder terminieren müssen – oft noch während der laufenden Ausschreibung. Helfen können dabei Preisanpassungsklauseln. Bis vor zwei Jahren waren diese in Ausschreibungen von den Richtlinien des Bundes zumeist verboten – weil Indexklauseln die Preise und die Inflation anheizen, was die Regierung verhindern will. Seit den fortwährenden Krisen sind diese Klauseln aber zulässig. Sie sind nach Ansicht von Jasper „erforderlich, denn Auftragnehmer sind nicht mehr bereit, zum Beispiel das Inflationsrisiko allein zu tragen“. Steigen also etwa Materialpreise, darf der Auftragnehmer den Preis anheben.