Ranking: Wertvolle Arbeitgeber Was Arbeitgeber für ihre Region tun

Das Feuerwehr-Informationszentrum der Hamburger Feuerwehr soll alle vom Kindes- bis zum Rentenalter lehren, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben. „Es ist fester Bestandteil des Lehrplans an Hamburger Grundschulen, dass jeder Schüler einmal hier gewesen sein soll“, sagt einer der Feuerwehrsprecher, Torsten Wesselly. Das Engagement für den präventiven Brandschutz ist nur ein Grund von vielen, weshalb die Teilnehmer einer Service-Value-Umfrage für die WirtschaftsWoche die Hamburger Feuerwehr zu einem der wertvollsten Arbeitgeber Norddeutschlands erkoren haben. Pro Großstadt oder Landkreis haben mindestens 500 Personen an der Umfrage teilgenommen und Arbeitgebern Noten gegeben. Am besten schnitten Unternehmen ab, die aus Sicht der Befragten am meisten zum Gemeinwohl beitragen.