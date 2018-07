Ranking: Wertvolle Arbeitgeber Was Arbeitgeber für ihre Region tun

Die Backsteingebäude, die den Innenhof säumen, erinnern eher an einen renovierten Reiterhof als an einen börsennotierten Konzern, dessen Limonaden und Spirituosen es in so gut wie jeden deutschen Supermarkt geschafft haben. Doch genug von der ländlichen Idylle. Was macht die Berentzen-Gruppe so wertvoll für die Region, dass das Unternehmen den vierten Platz im Emsland belegt hat? Erstens: Das Unternehmen fördert die örtliche Wirtschaft durch 30.000 Touristen jährlich. Zweitens: Berentzen ist im Emsland präsent – sei es, als Sponsor regionaler Sportvereine zum Beispiel mit der Wassermarke Emsland Quelle oder die Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Feste. Und Drittens: Mit der Berentzen-Gruppe hat die Region einen Arbeitgeber, der sich in vielerlei Hinsicht von anderen örtlichen Firmen unterscheidet. „Die Berentzen-Gruppe bietet durch ihre Größe und Struktur ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen und Fachrichtungen an, die hier in der Region zum Teil selten sind“, sagt Katharina Schulze, Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Berentzen-Gruppe.