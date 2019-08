Regional, gemeinnützig, engagiert Westdeutschlands Arbeitgeber mit dem größten Gemeinsinn

Besonders öffentlichkeitswirksam punkten Unternehmen, die bei Katastrophen in die Bresche springen – und am besten so, dass man die Bevölkerung sie in den nächsten Jahren im Hinterkopf behält. So wie die Fritz-Henkel-Stiftung des Düsseldorfer Waschmittelkonzerns, als der Pfingststurm Ela vor fünf Jahren die Stadt verwüstete und 30.000 Bäume der Landeshauptstadt zerstörte. Wochenlang waren manche Parks und Stadtwälder für Fußgänger gesperrt. 2017 spendierte die Henkel-Stiftung der Stadt Linden, Pappeln und Sträucher für 100.000 Euro – und kam dafür in der Lokalpresse entsprechend gut weg. Auch der Versicherungskonzern Ergo machte es wie Henkel. Beide Unternehmen schneiden auch im WirtschaftsWoche-Ranking gut ab.