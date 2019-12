Rein Rechtlich Elterngeld-Aufstockung: Teures Incentive im Personalwettbewerb

Darüber hinaus können Unternehmen eine individuelle, vom staatlichen Elterngeld separate Regelung einer „Familienzeit“ treffen. Arbeitsrechtlich handelt es sich um ein Plus zur gesetzlichen Regelung, beispielsweise in Form einer bezahlten Freistellung von der Arbeit (Elternzeit plus Entgelt) oder der Gewährung von Sonderurlaub. Hewlett Packard etwa bietet seinen Mitarbeitern an, das Gehalt in den ersten sechs Monaten der Elternzeit weiterzuzahlen. Dies allerdings ohne staatlichen Leistungsbezug, denn regelmäßige Entgeltleistungen würden entweder in Anrechnung gebracht oder den Anspruch auf Elterngeld sogar ausschließen. Und sofern die Eltern eine längere Elternzeit angemeldet haben, kann staatliches Elterngeld anschließend unvermindert bezogen werden.