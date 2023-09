Schlaf: Wie hilfreich sind Sprays, Drops und Tabletten mit Melatonin?

Denn es gibt Vorerkrankungen, bei denen eine zusätzliche Einnahme von Melatonin die Beschwerden verschlimmern kann: Eine davon ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, unter dem geschätzt weltweit eine Milliarde Menschen leiden – oft allerdings unerkannt, weil es in einer sehr leichten Form vorliegt. Bei dem Syndrom sind Gaumen- und Rachenmuskulatur so erschlafft, dass die Zunge während des Schlafs in den Rachen fällt und die oberen Atemwege vollständig oder teilweise verschließt. „Melatonin hat einen sedativen und muskelentspannenden Effekt. Das heißt, man wird noch mehr unter Atemproblemen leiden als ohnehin“, erklärt Christian Benedict. „Für solche Patienten ist Melatonin ein absolutes No Go.“