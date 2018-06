WirtschaftsWoche: Herr Fietze, Sie haben in zwei Büchern bereits sehr tiefgehend über Schlafprobleme bei den Menschen geschrieben und viele Tipps für gesunden Schlaf gegeben. Nun ein drittes. Wozu ist das nötig?

Ingo Fietze: Es hat sich in den vergangenen drei Jahren in der Forschung tatsächlich einiges getan. Es wurden viele Umfrage-Studien vorgestellt von Krankenkassen zum Beispiel. Die illustrieren, wie schlecht man in Deutschland und Europa schläft. Gleichzeitig erschien vor zwei Jahren die riesige Studie „Global Burden of Disease“ – da kommt nicht einmal der Schlaf drin vor! Es gibt heute Begriffe, über die wir vor drei Jahren noch nicht gesprochen haben.