Schlafforschung „Schon eine Nacht mit zu wenig Schlaf stresst das Gehirn unglaublich“

Zur Selbsttherapie gibt es zahlreiche Tipps. Da ist von sogenannten Militärtricks die Rede, die versprechen: Einschlafen geht mit Übung in zwei Minuten. Helfen sollen auch Gadgets wie Gewichtsdecken. Was sagt der Schlafforscher?

Diese Militärtricks basieren ja auch auf der Atmung, spezielle Techniken helfen, den Gasaustausch in den Lungenflügeln zu erleichtern und so den Blutdruck zu senken, was wiederum dabei hilft zu entspannen. Ulkig ist, dass Sie nach Gewichtsdecken fragen. Dazu läuft bei uns gerade eine Studie, hier in Schweden sind die ein riesiger Trend. Die Idee dahinter: Wir haben im ganzen Körper ein Sensorsystem, nicht nur in der Haut, auch in den Organen. Die Decke hilft diesem System, die Liegeposition stärker wahrzunehmen. Erste Indizien zeigen tatsächlich, dass im Gehirn Prozesse angestoßen werden, die zur Entspannung führen. Aber: Wir wollen immer eine schnelle Lösung. Aber all das wird nicht helfen, wenn man bis fünf Minuten vor dem Schlafengehen auf Anschlag fährt.