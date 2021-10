Schlafmanagement von Führungskräften 4-Stunden-Schlaf: Warum durchwachte Nächte gefährlich sind

Ein Einzelbüro wäre für diesen Tipp sicher empfehlenswert?

Aber warum sollte einem so ein Power-Nap eigentlich peinlich sein? Wer mehr als 8 Stunden pro Tag leistungsfähig sein will, muss sich solche Pausen gönnen. Das ist auch viel effektiver, als ständig an der Kaffeemaschine zu stehen oder die Fenster aufzureißen, sobald eine Schläfrigkeitsphase kommt. Aber leider lernen wir schon in der Schule, dass man nicht einschlafen darf, später dann auf der Arbeit oder in einem wichtigen Meeting oder in einem Konzert. Es wäre viel wichtiger zu lernen, wie man richtig schläft, und wie wichtig ein guter Schlaf ist. In der Schule lernt man bereits was gute Ernährung und wie wichtig Sport ist. Deshalb würde ich mir auch ein Schulfach Schlafen wünschen.