Schlafmanagement So gefährlich ist Schlafentzug – nicht nur für die Ampel-Koalition

Es wird inzwischen auch an Elektroden gearbeitet, mit denen man sich quasi per Knopfdruck ins Reich der Träume beamen lassen kann. Was halten Sie von solchen Techniken?

Ja, das hört sich vielleicht etwas Spooky an, wird aber in zehn Jahren möglich sein: Schlaf abrufen, wann immer man will – das hat allerdings durchaus Missbrauchspotenzial. Deshalb ist es fraglich, wie gut solche Technologien sind.