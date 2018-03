Selbstständige: Der Traum vom Gründen

Alexander Georgi, selbstständiger Steuerberater aus Berlin schätzt die Unabhängigkeit und dass, er nicht von anderen Menschen beurteilt wird www.steuerplanung.netMartin Kaiser will eine PR-Agentur in Potsdam gründen, um selbstbestimmt zu lebenJolanta M. Schaefer, Motivationstrainerin und Kooperationsexpertin ist froh, dass sie ihre Zeit so einteilen kann wie sie will und niemandem Rechenschaft schuldig ist www.elite-unternehmensgruppe.deGero Decker und Torben Schreiter haben sich bewusst gegen die Festanstellung entschieden, um ein Technologie-Unternehmen zu gründen www.signavio.comFrank Radynski hat sein eigenes Unternehmen „U-exist“ gegründet, und genießt es heute, die Dinge zu tun, die er gut kann und gerne macht (www.u-exist.de)Dominik Narinder von der Websein UG macht es Spaß, eigene Ideen umsetzen zu können (www.websein.com)