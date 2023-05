Sexismus-Skandal Aldi Nord distanziert sich von Jeremy Fragrance – Sky nicht

Ob sie eine Partnerschaft mit Jeremy Fragrance eingehen, dürften sich Unternehmen in Zukunft noch genauer überlegen. Als Reizfigur interessieren sich immer wieder auch Fernsehsender für ihn. Erst am Dienstag verkündete Sky den Start der Dreharbeiten für eine Reality-Show, bei der Fragrance im Mittelpunkt steht. Die Frage, ob Sky nach dem OMR-Auftritt an den Plänen festhält, ließ der Sender unbeantwortet.



