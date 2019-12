Sieben Tage vor Weihnachten Wie viele Deutsche in der Vorweihnachtszeit noch konzentriert arbeiten

Die Erklärung für dieses Verhalten ist einleuchtend: Weihnachten und das Jahresende sind gerade in der westlichen Kultur traditionell eine Zeit des Loslassens und Bilanzziehens. Was bis dahin nicht geschafft ist, kann dann auch noch bis zum nächsten Jahr warten. Das liege wohl auch daran, „weil andere Aktivitäten mehr an Bedeutung gewinnen, wie zum Beispiel Zeit mit der Familie zu verbringen“, sagt Julian Tesche, der die Entwicklung von Peakon in Deutschland leitet. In der Adventszeit sollten Arbeitgeber also nicht erwarten, „dass ihre Mitarbeiter die gleiche Leistung erbringen wie zum Beispiel noch zu Beginn des Quartals“, so Tesche.