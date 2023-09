Skills-Based Talent Practices Das Einmaleins kompetenzbasierter Mitarbeitergewinnung

Ein Beispiel ist die Arbeit von Grads of Life mit der Cleveland Clinic. Bei der Rekrutierung sowie Mitarbeiter-Bindung wurden schwarze Gemeindemitglieder lange vernachlässigt. Hier galt es den Personalbeschaffungsprozess nach dem Prinzip „Fokus auf Fähigkeiten“ zu gestalten. Die Gesundheitsorganisation hat 260 Stellenbeschreibungen für mehr als 2000 Positionen umgeschrieben und in 90 Prozent der Fälle die Voraussetzung eines vierjährigen Hochschulabschlusses aufgehoben. Daraufhin wurden 1019 schwarze Mitarbeiter in Stellen mit familiengerechten Löhnen eingestellt oder befördert. Besonders hervorzuheben an diesem Projekt ist, dass es von den leitenden Angestellten der Cleveland Clinic - „insbesondere von ihrem CEO“ - zu einer wichtigen Priorität erklärt wurde und dadurch an Strahlkraft und unternehmensweiter Akzeptanz gewann.



Das sind meine wichtigsten Erkenntnisse, formuliert als Fragen und Antworten: