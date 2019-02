Social Media Sechs goldene Regeln für professionelles Twittern

Psychologin Sonja Utz, Professorin für Kommunikation mittels sozialer Medien an der Eberhard Karls Universität Tübingen, warnt ebenfalls davor, die Vorteile des „direkten Kanals“ zu vernachlässigen. „Fragen oder Beschwerden können per Tweet oft schneller und effizienter beantwortet werden als per Hotline“, meint die Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Medien am Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien. „Das setzt aber auch voraus, dass Unternehmen ihren Twitter-Kanal sehr genau im Auge behalten, denn die User erwarten in der Regel schnelle Antworten.“