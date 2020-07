Spiritualität und Ego Achtsame Egomanen

Der Gelehrte Trungpa war der Ansicht, dass spiritueller Materialismus, also das Angeben mit der Fähigkeit oder der Technik selbst, jede wahrhaftig gelebte Spiritualität oder Religion untergraben könne. Roos Vonk und Anouk Visser von der Universität Nijmegen zeigen in ihrer aktuellen Studie, dass Überlegenheitsgefühle auch in der Welt der Spiritualität vorkommen. Die Wissenschaftlerinnen nennen es das „Paradox der Selbstüberschätzung“. Spirituelles Training habe das Ziel, die Selbstüberhöhung zu reduzieren. Doch manchmal trete das genaue Gegenteil ein. Das Motiv der Selbstüberschätzung sei sehr stark. Es sei so tief in uns verankert, schreiben die Studienautorinnen, dass selbst Methoden, die eigentlich das Ego überwinden sollen, dazu führen, dass das Ego gesteigert wird.