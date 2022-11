Start-ups überwachen Supermärkte Wenn der Algorithmus den Dieb stellt

Das alles sorgt dafür, dass die Systeme nicht im Eiltempo in die Supermärkte einziehen. Veesion hat beispielsweise 2018 in Frankreich losgelegt, in 2000 Filialen sei das Programm bereits heute im Einsatz, so David. Jetzt arbeitet sich das Start-up in andere europäische Länder vor, bald auch nach Deutschland. Signatrix sichert laut eigenen Angaben etwa 15.000 Kassen weltweit ab – unter anderem bei Edeka oder Globus. Vor einem Jahr hat das Start-up umgeschwenkt: Zu Beginn hat Signatrix seine Lösungen selbst in jeder einzelnen Filiale installiert. Heute kann die Plattform an Sensorik in den Läden angeschlossen werden, die etwa die Menschen im Laden zählt oder die Temperatur an der Kühltheke misst. Die läuft jedoch auf einem eigenen Server, der in den Supermarkt gestellt wird. Denn die Breitbandanbindung vieler deutscher Geschäfte reicht nicht aus, um die großen Bilddaten schnell zu überspielen und zu analysieren.



Trotzdem ist der Vertrieb mühsam. „Der Weg bis in die Filialen braucht seine Zeit“, räumt Müller ein. Die großen Ketten wählen Dienstleister sorgfältig aus. Und sind kritisch, was Verlässlichkeit und Verfügbarkeit angeht. Zwei Entwicklungen sorgen jedoch für Hoffnung bei den Start-ups. In der Coronapandemie hat sich der stationäre Handel mit dem Thema Sensoren beschäftigt, etwa um Besucherströme zu messen. Diese Daten könnten dank KI noch anders genutzt werden: Die Signatrix-Software kann darauf trainiert werden, blockierte Notausgänge oder geöffnete Kühlregaltüren zu erkennen.