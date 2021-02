Steueridentifikationsnummer: Bundestag beschließt einheitliche Steuer-ID

Für die Opposition stellt das neue Gesetz einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar. Die Nutzung der Steuer-ID oder der Bürgernummer als Personenkennung sei wegen der Katalogisierung und Registrierung von Bürgerinnen und Bürgern verfassungswidrig und hochbedenklich. Dies merkten unter anderem Sprecher der FDP und der Grünen an. Konstantin von Notz sprach sogar eine Warnung an die Große Koalition aus, sollte das neue Gesetz zur Steuer-ID scheitern: Es würden „Kosten- und Zeitproblem biblischen Ausmaßes“ auf Bund und Länder zukommen, so der Grünen-Fraktionsvize. Geschlossen stimmte die Opposition gegen das neue Gesetz.



Auch der Bundesrat äußert sich kritisch und weist auf die verfassungsrechtlichen Probleme hin. So bleibt ungewiss, ob das neue Gesetz die Länderkammern passieren wird.



