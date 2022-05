Stress im Job Haare, Fettverteilung, Blutdruck: Wie uns Stress schadet

Bei Stress schaltet der Körper in den Modus „Kampf oder Flucht“ und reagiert entsprechend: Der Herzschlag steigt, die Blutgefäße weiten sich. Der Blutzucker geht nach oben, der Körper häuft Energie an. Die Atmung wird schneller, mehr Sauerstoff strömt durch den Körper. Die Blutgerinnung verbessert sich – für den Fall, dass man sich im Kampf verletzt. Äußerlich weiten sich die Pupillen, wir fangen an zu schwitzen. Die „Kunst“ sei es, mit dieser Erregung im Körper klarzukommen. „Schnappatmung, Schweißausbrüche oder Übelkeit in Stresssituationen sind klare Symptome einer übersteigerten Stressreaktion“, sagt Markus Heinrichs. Der Psychotherapeut und Neurowissenschaftler ist Professor für Psychologie leitet die Ambulanz für stressbedingte Erkrankungen an der Universität Freiburg.