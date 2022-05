Stress im Job Haare, Fettverteilung, Blutdruck: Wie uns Stress schadet

Ein wichtiges Themengebiet, mit dem sich Sahm beschäftigt, ist die Entzündungsalterung, auch „Inflammaging“ genannt. „Diese leichte chronische Entzündung ist die Drehscheibe für den Alternsprozess“, sagt Sahm. Um diese Prozesse besser zu verstehen, beobachtet Sahm in seiner Forschungsarbeit Graumulle. Die kleinen, unterirdisch lebenden Nagetiere teilen sich in zwei Gesellschaftsgruppen: eine royale Kaste an der Spitze – und eine Arbeiterkaste am Boden der Hierarchie. Letztere Gruppe wird nur halb so alt wie die „Königskaste“, berichtet Sahm. Die Arbeiter, sagt er, hätten chronischen Stress – und eine geringere Knochendichte und mehr Gewicht. Denn: Die Entzündungsalterung begünstige Botenstoffe wie Zytokine. Die sind eigentlich dafür da, Krankheitserreger plattzumachen. Sind diese Entzündungen durch chronischen Stress dauerhaft im Körper, kann es sein, dass sie die eigenen Zellen angreifen und es so zu einer Art Negativspirale kommt. Vereinfacht kann man sagen: Chronischer Stress zerstört DNA und andere Komponenten, was Biomarker des Alterns hochtreibt – beispielsweise verkürzt er auch die Schutzkappen der Chromosomen, die sogenannten Telomere.