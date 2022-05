Stressambulanz-Leiter Markus Heinrichs „Vor allem Leute in der Sandwichgeneration leiden unter chronischem Stress“

Warum können manche denn mit Stress besser umgehen als andere?

Es gibt bekannte genetische Veranlagungen, außerdem hat nicht jeder die gleichen Herkunfts- und Ausgangsbedingungen für den Umgang mit Stress. Manche erleben eine Belastung als Stimulation, andere werden krank. Es gibt Jobs, die machen 95 Prozent der Berufstätigen krank und fünf Prozent werden glücklich damit. Hier lohnt es sich auch für Unternehmen, jenseits des Betriebssports und der gesunden Ernährung auch beim Thema Stressmanagement gezielte Angebote zu machen. Und ganz wichtig: Nicht jeder gestresste Mensch braucht direkt professionelle Hilfe, es gibt viel, was man für sich selbst tun kann.



Was sind denn gute Tipps, um Stress abzubauen?

Fokussieren Sie sich nicht nur auf den Urlaub unter Palmen in drei Monaten. Bauen Sie Erholungsinseln in jeden Alltag ein, planen Sie etwas Schönes für den Abend statt passiv in den Fernseher zu starren. Regelmäßige Bewegung reduziert signifikant die Stresshormonfreisetzung bei psychischem Stress, mindestens dreimal pro Woche Laufen, Schwimmen oder Fahrradfahren reicht da schon aus. Das hilft auch, dass Ihr Erregungssystem nicht permanent am Limit fährt. Daher gibt es in unseren Therapien durchaus auch die Hausaufgabe „Laufschuhe oder Badesachen kaufen“, um Menschen zu begleiten, die erschöpft und inaktiv geworden sind. Doch wir wissen mittlerweile auch: Wenn man die großen internationalen Studien ansieht, sind es nicht Rauchen, Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel oder zu wenig Schlaf, was Menschen früher sterben lässt. Es gibt zwei Faktoren, die haben alle Risikofaktoren überholt!