Strukturwandel Der Kohleausstieg könnte Arbeiter 155.000 Euro kosten

Die Kosten, die der Kohleausstieg den in der Branche beschäftigten Menschen bescheren würde, berechnen die Ökonomen um Luke Haywood wie folgt: Nach dem Ausstieg stünde für die meisten eine Phase der Arbeitslosigkeit an. In dieser Zeit liegt das Einkommen auf der Höhe des Arbeitslosengelds, also bei 60 bis 67 Prozent des letzten Nettogehalts. Wer danach außerhalb des Kohlesektors einen Job findet, könnte ebenfalls weniger verdienen als zuvor. Aus ihren Daten leiten die Ökonomen ab, dass ein Kohlearbeiter, der seinen Job verliert, arbeitslos wird und dann in einer anderen Branche wieder anfängt, durchschnittlich 27 Prozent weniger verdient als in seiner alten Tätigkeit.