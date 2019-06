Studie des IW Köln Die Erfolgsformel für gute Noten

Besonders gut in Deutsch und Mathe sind demnach Kinder, die mehrmals in der Woche in ihrer Freizeit Sport treiben, regelmäßig zum Musikunterricht gehen und in ihrer Freizeit lesen. Zudem können sich diese Kinder auch besser konzentrieren als ihre Mitschüler.



Das sollten auch die Schulen berücksichtigen, fordern die Studienautoren: „Aus den Studienergebnisse lässt sich ableiten, dass Ganztagsschulen gezielt Sport und Musikunterricht anbieten sollten.“