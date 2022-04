Studie Die Lernrückstände von Schülern sind groß – und ungleich verteilt

Diese Ungleichheit trifft vor allem Schülerinnen und Schüler in einkommensschwächeren Regionen wie Lateinamerika oder Südasien. Dort waren die Schulen am längsten geschlossen: mindestens 75 Wochen, mancherorts länger. In Europa und Zentralasien waren es im Schnitt 30 Wochen, in afrikanischen Ländern südlich der Sahara 34 Wochen.