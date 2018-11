Studie Reiche ticken anders

Eine Antwort auf diese Frage suchte nun Marius Leckelt, Juniorprofessor für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Für seine Studie, die kürzlich im „British Journal of Psychology“ erschienen ist, wertete er mit einigen Kollegen die Daten der Studie „Hochvermögende in Deutschland“ aus. Dafür war es dem Institut TNS Infratest Sozialforschung im Herbst 2014 gelungen, mehr als 130 Deutsche mit einem Privatvermögen von mindestens einer Million Euro zu befragen. Diese so genannten “High-net-worth individuals” beantworteten im Rahmen der Studie auch Persönlichkeitstests.