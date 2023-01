Studie Warum arbeiten so viele Menschen im Homeoffice, obwohl sie krank sind?

Hinter dem Präsentismus im Homeoffice steckt laut einer Untersuchung von Prisca Brosi, Professorin für Personalwesen an der Kühne Logistics Universität, und Fabiola Gerpott, Professorin für Führungslehre an der Otto Beisheim School of Management, das schlechte Gewissen. Denn bei der morgendlichen Entscheidung „Soll ich krank arbeiten?“ kommen sich unterschiedliche Wünsche in die Quere: Auf der einen Seite möchte man seine Kollegen nicht im Stich lassen, gleichzeitig möchte man schnell wieder gesund werden.