Super Bowl 2024 Die wichtigsten Fragen und Antworten zum NFL-Finale

Für die Chiefs ist dieses Jahr bereits die vierte Super-Bowl-Teilnahme in den letzten fünf Jahren. Zwei Siege konnten sie bereits verbuchen. Wenn die Chiefs auch dieses Jahr als Sieger hervorgehen, wäre es ihre erste Titelverteidigung seit den New England Patriots im Jahr 2005. Die San Francisco 49ers könnten mit ihrem sechsten Titel zu den bisherigen Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers aufschließen. Dieser Artikel klärt die wichtigsten Fragen rund um den Super Bowl 2024.