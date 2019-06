Tag des deutschen Familienunternehmens Familienunternehmen sind nicht immer bessere Arbeitgeber

Was nach einem marginalen Unterschied von 0,15 Punkten aussieht, ist jedoch, so betont Michael Graffius, ein signifikanter Unterschied. Das liege zum einen an der großen Zahl von Unternehmen, zum anderen an der Bewertungsskala bei kununu, die bei 1 anfängt (null Sterne gibt es nicht) und bei 5 aufhört. Es gibt also nur vier Intervallstufen zwischen den Bewertungen – bei 200.000 Unternehmen haben die Zehntel hinter dem Komma also durchaus Aussagekraft.



Die möglichen Vorteile eines Jobs in einem Familienunternehmen – persönlicherer Kontakt zwischen Mitarbeitern und Unternehmensführung etwa – können sich jedoch auch leicht ins Gegenteil verkehren, betont Christopher Hansen von der Uni Trier. „Auf der anderen Seite sind viele Familienunternehmen aufgrund der hohen Machtkonzentration in der Person des Eigentümer-Managers aber auch sehr patriarchalisch geprägt.“