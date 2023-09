Teamwork „Je größer die Gruppe, um so häufiger bilden sich ungezügelt Machtzentren“

WirtschaftsWoche: Frau Hofert, warum misslingt Teamwork so häufig?

Svenja Hofert: Die Frage ist, ob es sich wirklich um ein Team handelt. Häufig werden einfach lose zusammengewürfelte Gruppen, zum Beispiel ganze Abteilungen, als Team bezeichnet. Viele Firmen hängen hier veralteten Strukturen an, die sich in simplen Organigrammen abbilden lassen. Das ist schon von der Anlage her falsch gedacht.