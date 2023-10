Teuerste Pokémon-Karten 2023 Das sind die zehn teuersten Pokémon-Karten aller Zeiten im Ranking

Nachtara (engl. Umbreon), eine Entwicklung des Pokémons Evoli gehört zu den beliebtesten des ganzen Franchises. Es überrascht also nicht, dass sich auch unter den teuersten Pokémon-Karten ein Nachtara finden lässt. Ein Umbreon Gold Star Holo mit eine Bewertung von BGS 9.5 wurde im Juni 2021 für 70.000 US-Dollar bei einer Auktion verkauft. Die Besonderheit dieser Karte ist, dass sie nur in der vierten Saison des Pokemon Players Club 2005 an Teilnehmer ausgegeben wurde, die 70.000 XP erreicht haben. Die Spieler mussten also anders als beim Tamamushi University Magicarp nicht nur teilnehmen, sondern auch viele ihrer Spiele gewinnen.