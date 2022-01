Über Übermorgen: Der Instagram-Defekt: Warum sich das Onlinedating erneuern muss

All diese Eigenschaften machen Onlinedating entscheidend anders als die Partnersuche vor dem Internetzeitalter. Das Resultat: Wir treffen eine ganz andere Gruppe von potenziellen Partnern, und diese auch noch ganz anders. Zuerst per Chat, fast immer allein, und immer als Teil eines trügerisch unendlich erscheinenden Pools an Matches, der vielleicht einen noch besseren Kandidaten bereithalten könnte. Onlinedating leidet am Instagram-Defekt: auf zwei-Dimensionen reduzierte, gefilterte Profile, die nicht viel von den Menschen preisgeben, die hinter ihnen stecken. Wir sortieren viele potenzielle Partner, mit denen wir uns vielleicht gut verstanden hätten, anhand von Kriterien aus, die zwar bisher eine Rolle spielten, aber nie so im Vordergrund standen. Der Freund eines Freundes, dem wir bei einem Abendessen vorgestellt werden, könnte unser Herz mit seinem Humor erobern, selbst wenn er in einem Selfie aus dem Fitnessstudio nicht ganz wie der Mann unserer Träume aussieht.