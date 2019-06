Umfrage Jeder Zweite ist bei Hitze unproduktiv

So wundert es nicht, dass jeder vierte Befragte schon einmal wegen schönen Wetters einfach nicht zur Arbeit gegangen ist. Wie das im Einzelfall beim Arbeitgeber begründet wurde, geht aus den Daten nicht hervor. 41 Prozent empfinden das Arbeiten im Sommer als hart – sie haben das Gefühl, ihre Projekte langsamer oder gar nicht erledigt zu bekommen. Andererseits: 44 Prozent genießen auch die Wochen, in denen ein Teil der Kollegen – und oftmals auch die Vorgesetzten – für längere Zeit verreist sind. Das gibt manchen einen Produktivitätsschub.



Den Unternehmen ist der Zusammenhang zwischen sinkender Motivation und Sommerhitze zumindest nicht entgangen: 29 Prozent der Befragten gaben an, ihr Unternehmen habe das Problem erkannt. Sie bieten zum Beispiel lockerere Arbeitszeiten an oder geben den Freitagnachmittag frei. 39 Prozent nutzen die warme Jahreszeit für gemeinsame Veranstaltungen außerhalb der Arbeitsräume.