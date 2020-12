(Un)geliebte Weihnachtsgeschenke 10 Fragen, die sich jeder nach der Bescherung stellt

Alle Jahre wieder. Gespannt packt der Beschenkte die Weihnachtsgeschenke aus. Die Erwartungen sind groß: Möglichst einfallsreich und individuell, aber auch sinnvoll – damit können nicht alle Päckchen dienen. Der Pulli ist zu klein, das Spiel steht bereits im Regal, die Uhr hat eine falsche Farbe und der selbstgestrickte Schal ist nicht modern genug. Es ist keine Ausnahme, mit den Geschenken unzufrieden zu sein. Dafür gibt es eine Erklärung: „Schenken ist grundsätzlich ein Beziehungsthema – deshalb ist es auch so schwierig“, begründet Evelyn Siller, Expertin für Stil & Personal Branding und Mitglied im Deutschen Knigge-Rat. Um ein gutes Geschenk zu finden, muss die Beziehung so stark sein, dass der andere genau weiß, was der Beschenkte mag – und was eben nicht.