Unternehmerfamilie Block: „Es ist und bleibt eine Entführung“

Was passiert dann?

Ich habe Entführungen erlebt nach New York oder Italien, wo die Kinder in 24 bis 36 Stunden wieder hier waren. Die Rückholung nicht nur in Europa, sondern auch in Kanada, Nord- und Südamerika, funktioniert erstaunlich gut. Dann findet ein Polizeieinsatz statt, die Polizisten nehmen das Kind in ihre Obhut und setzen es ins nächste Flugzeug nach Hause. In Amerika kamen die betreffenden Elternteile dann sofort ins Gefängnis, damit sie gar nicht erst Störfeuer machen können.