Platz 9: Kroatien

Kroatien liegt 2024 auf dem neunten Platz der beliebtesten Reiseziele. Voraussichtlich 1,7 Prozent der deutschen Urlauber zieht es in diesem Jahr in das Land an der östlichen Adria-Küste, das mit seiner Insel- und Städtevielfalt punkten kann. Von Dubrovniks mittelalterlichem Flair über die altrömische Geschichte Splits bis hin zur kulturellen Vielfalt Zagrebs bietet Kroatien eine breite Palette für Reisende.

Bild: imago images/Cavan Images