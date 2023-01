Vertrauen in Politik und Unternehmen „Um den wirtschaftlichen Optimismus wiederzubeleben, müssen CEOs ihre Hausaufgaben machen“

In dieser Zeit der Unsicherheit ist der Arbeitsplatz offenbar zu einem Ort für Gleichgesinnte und Vertrautheit geworden. In einer weiteren Edelman-Umfrage vor einigen Monaten gaben 78 Prozent der Arbeitnehmer an, ihrem Arbeitgeber zu vertrauen. Mitarbeiter sehen in ihrem Arbeitsplatz zunehmend einen sicheren Ort für Debatten und den wichtigsten Raum für Gemeinschaft – noch vor den Nachbarn oder auch religiösen Einrichtungen. 69 Prozent sagten, ihre Kollegen erzeugten einen solchen Gemeinschaftssinn in ihrem Leben.



