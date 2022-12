Von Japan Lernen Wieso japanische Hersteller ihre Kunden mit limitierten Artikeln entzücken

Doch warum ist der Verkauf von limitierten Artikeln in Deutschland weniger populär als in Japan? Ein Nestlé-Sprecher meint, dass japanische Konsumenten besonders anspruchs- und erwartungsvoll seien, von ihrer Marke mit einer Variation entzückt zu werden. Dazu passt die Beobachtung, dass sich in Japan quasi automatisch eine Schlange vor einem neuen Restaurant oder Geschäft bildet, so groß sind Lust und Neugier auf Abwechslung beim Konsum.