Von Japan Lernen Wieso japanische Hersteller ihre Kunden mit limitierten Artikeln entzücken

Begrenzte Sonderausgaben finden sich in Japan in erster Linie in Marktsegmenten, wo die Konsumenten tendenziell nach Abwechslung suchen und weniger Markentreue zeigen. In Japan gehören Süßigkeiten, Snacks und alkoholische Getränke in Dosen dazu, berichtet Kenji Matsumoto, Direktor des Marktforschers Plug. Dagegen sei diese Verkaufstaktik in Bereichen wie notwendige Lebensmittel, Kosmetik und Drogerieartikeln seltener anzutreffen, da die Verbraucher bei diesen Waren mehr auf Standardisierung und Sicherheit achten.