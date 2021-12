Von RWE über Porsche bis Thelen Die beliebtesten „Chefgespräch“-Podcast-Folgen des Jahres

Platz 9: Hugo-Boss-Chef Grieder: „Ich bin nicht so ein Modemensch“



Daniel Grieder soll als CEO die deutsche Anzugfabrik Hugo Boss entstauben und deren Prokuristenuniformen wieder an die Weltspitze führen – inklusive neuer Frauenlinie. Im September erklärte er im „Chefgespräch"-Podcast, was Karl Lagerfeld falsch gemacht hat, welche Frauen Hugo Boss tragen sollen, was seine Söhne zu seinem Jobwechsel sagten – und wie er eine europäische Plattform für Premiummarken aufbauen will. Spoiler: Das Vorbild heißt LVMH. Im Podcast erzählte Hugo-Boss-Chef Grieder, was Karl Lagerfeld falsch gemacht hat, welche Frauen Hugo Boss tragen sollen – und wie er eine europäische Plattform für Premiummarken aufbauen will. Hören Sie hier nochmal in die Folge rein!