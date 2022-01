Vorsätze für die Karriere Wie Sie Ihre Job-Ziele konsequenter verfolgen

Jedes Jahr in der letzten Dezemberwoche nimmt Michael Fridrich sich Zeit für seine guten Vorsätze: sechs berufliche, vier private. Er schreibt sie auf, fein säuberlich in einer Exceltabelle – zumindest die beruflichen. „So sehe ich jeden Tag, wenn ich den Rechner hochfahre, wo ich mit meinen Zielen stehe und ob ich entsprechend nachsteuern muss“, sagt der Berater und Führungskräftecoach aus Aachen. Das sei wichtig, denn was nicht verschriftlicht ist, gerate schnell in Vergessenheit. Da geht es um Neukunden, Umsatzziele, Videoaufrufe in den sozialen Netzwerken. Für Fridrich ist diese Ernsthaftigkeit, mit der er seine Ziele auswählt, formuliert und dann verfolgt, der wichtigste Schritt zum Erfolg. „Ob ich meine Vorsätze erfülle oder sie verfehle, hängt stark von meiner Haltung ab“, sagt er. (WiWo Coach: Wie Sie mit der Angst umgehen, die eigenen Ziele zu verfehlen, erfahren Sie hier.)