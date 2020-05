Was machen wir nach Corona? Das umgeworfene Hamsterrad

In diesen Tagen wird so etwas wie eine Eigenzeit spürbar, vielleicht müsste man eher von einer Eigenschwingung, von dem Existenzwunsch des Selbst sprechen – von einem Selbst, das die Erwartungen des Außen vor der Tür lässt. So leicht ist dieser Eigentakt in Zeiten der „Normalität“ nicht zu greifen, weil wir uns auf die vielen Ablenkungen beziehen, die uns tagtäglich angeboten werden. Weil wir Fremderwartungen in Eigenerwartungen verwandeln. Weil wir in Strukturen gefangen sind, die uns vorzugeben scheinen, wie zu handeln ist. Wir alle haben dieses Leben gelebt, aber so richtig Freude hat es uns schon lange nicht mehr bereitet.



Da aber Corona uns verleitet zu glauben, dass wir alle ein wenig gleicher sind als vorher, fällt es plötzlich leicht, die Mauer zu Nachbarn, Kolleginnen und Vorgesetzten zu durchbrechen, zu sagen, wie es uns wirklich geht – über Sorgen zu sprechen, seine Sehnsüchte zu benennen: Man möchte nicht mehr das Leben der Anderen führen, sondern sein eigenes Leben; möchte nicht mehr in das Hamsterrad zurück, sondern Zeit haben für seine Familie und die Erfüllung seiner Wünsche. Es ist eine Zeit, in der die Betäubung der Moderne plötzlich nachlässt und der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen wird.