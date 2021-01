Weiterbildung in der digitalen Volkshochschule So funktioniert das Lernen in Deutschlands größtem digitalen Hörsaal

Deutschlands größter digitaler Hörsaal entstand durch einen Anruf aus dem Silicon Valley. Im Jahr 2011 klingelte bei Christoph Meinel das Telefon. Meinel ist Professor für Informatik und Leiter des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), einem Forschungs- und Ausbildungsinstitut für Informationstechnologie an der Universität Potsdam. Am anderen Ende der Leitung war der Namensgeber und Förderer seines Instituts und Gründer des Softwarekonzerns SAP: Hasso Plattner. „Er fragte mich: Was machen wir eigentlich in Sachen Universität 3.0?“, erinnert sich Christoph Meinel, „Ich wusste zuerst nicht, was er damit überhaupt meint.“