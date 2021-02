Weltbevölkerung Die größten Städte der Welt nach Einwohnerzahl

Die Vereinten Nationen (UN) stellen in ihren World Urbanization Prospects regelmäßig ein Ranking der größten Städte weltweit zusammen. Zusammengerechnet kommt die UN auf insgesamt 233 Millionen Menschen, die in den größten Städten der Welt beheimatet sind. Dabei werden nicht nur die Bewohner des Stadtkerns gezählt, sondern auch die in umliegenden urbanen Gebieten beherbergten Menschen. Die UN spricht daher bei Städten von „urbanen Räumen“.