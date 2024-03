Wenn der Chatbot Bewerber verprellt „Es ist nicht zwingend im Sinne der Betriebe, alles von KI abwickeln zu lassen“

In Zeiten, in denen Talente schwer zu finden sind, setzen Unternehmen große Hoffnung auf künstliche Intelligenz (KI). Zwar spielen schon heute die Algorithmen etwa sozialer Netzwerke Jobanzeigen in die Timelines potenzieller Bewerber. Doch das funktioniert oft mehr schlecht als recht, denn diese Analyse der Zielgruppe ist häufig sehr grob. Nun bricht eine neue Ära an. „Der Wandel in den Produkten und bei den Anwendern nimmt seit der Einführung von ChatGPT deutlich an Geschwindigkeit zu“, sagt Björn Linder, Technologiechef der New Work SE.