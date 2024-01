So sieht der Blick des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft auf das Jahr 2024 aus . Die Werbebranche geht mit betrübter Stimmung ins neue Jahr. Das klingt ganz anders als die unvermeidlichen Prognosen und Trends, die Vertreter der Branche alljährlich absondern. Diese berichten meist davon, wie glorreich das Jahr wird – vor allem wenn man nur den Ratschlägen der Ratgeber folgt. Also ihnen...

Realistischer sehen die Experten den Hype um das Metaverse: „Während fast die Hälfte der Befragten angab, dass sie im Jahr 2023 mit einer Erhöhung der Investitionen in das Metaversum rechnen, geht nun nur noch ein Zehntel davon aus, dies im nächsten Jahr zu tun.“ Der Hype verfliegt, wie immer im Marketing in rasender Geschwindigkeit, (merkt das eigentlich niemand?) und macht Platz für den nächsten: AI.