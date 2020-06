Und jetzt das ganz neue Beispiel. Ein wahrer Exzess. Vergangene Woche. Da bestellt ein Amazon-Kunde für einen Freund einen Fernseher. Zustellung Donnerstag. Der Freund nimmt sich extra spontan einen Tag frei (wie in den 70er-Jahren), weil die Amazon-App morgens meldet: Zustellung bis 20 Uhr. Am späteren Abend hat der frustrierte Freund keine Lust mehr zu warten, schreibt den Urlaubstag als DHL-Lebenszeitverlust ab und klickt in seiner DHL-App an: Wunschzustellung Samstag. Da hat er frei. Die Amazon-App des Käufers meldet daraufhin in dessen Bestellübersicht: „DHL konnte Ihr Paket nicht ausliefern. … Die Zustellung wird am nächsten Werktag erneut versucht.“ Das wäre Freitag. Dabei zeigt die DHL-App des Empfängers an: Samstag. Amazon wird im schnellen Zusammenspiel der Systeme also oftmals einfach nicht korrekt darüber informiert, was deren bezahlter Dienstleister DHL mit dem Empfänger aushandelt.