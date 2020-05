Im Europapark anderthalb Stunden anstehen für eine zwei Minuten lange Achterbahnfahrt neben einem Wildfremden, der erst noch kreischt und gegen Ende hörbar den Würgereiz unterdrückt.



Trubel und Gedrängel waren über all die Jahrzehnte für nur einen von Vorteil: für den Veranstalter. Kein Platz ist kein Anreiz für uns Gäste. Sondern einfach das übliche Übel.



Jetzt: Berliner Zoo. Das Schild am Kassenhaus sagt: keine Tagestickets. Ich gucke online: heute ausverkauft. Und denke: gut gelöst. Endlich haben wir Menschen im Zoo zumindest wieder so viel Platz wie die Erdmännchen. Auch der Europapark in Rust wird nach seiner Wiedereröffnung Ende Mai nur noch online gekaufte Tagestickets akzeptieren - und damit auch weniger Leute reinlassen. Ganz ähnlich das kleinere Phantasialand bei Köln.