„Ich gehe mittags gerne zu Vapiano“, damit isolieren Sie sich in großen Teilen unserer Gesellschaft. „…,weil mich die knautschige Pasta so an die Campingurlaube in meiner Kindheit erinnert.“ Okay, so gesehen… . „Ich brauche kein Netflix.“ Hä? „Ich habe seit meiner Arbeit als Büroleiter in Seattle einen Account bei HBO.“ Ah, ok, ergibt Sinn!