Ich habe kürzlich das Abenteuer erlebt, auf einem dieser gar nicht mehr so hippen Foodmarkets in Berlin vor einem schwarzen mit Kreidetafeln behängten Foodtruck auf einem zu einem Stehtisch umfunktionierten Ölfass eine Portion Trüffelpasta zu essen. Mit Einweg-Holzbesteck. Sorry, aber das geht ja gar nicht, oder? Haben Sie das auch schon mal erleiden müssen? Dieses Holz saugt sich irgendwie an den Lippen fest und wenn man die Gabel herausziehen will, geht der Mund mit vor. Außerdem hatte ich die ganze Zeit die Befürchtung, mir Splitter einzufangen. So stumpf und störrisch fühlte sich diese ruppige Forke an.